Минпросвещения заступилось за неформально выглядящих школьников

12.09.19 15:58

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Минпросвещения России считает, что школьники должны придерживаться делового стиля на занятиях, но из-за того, что они этого стиля не придерживаются, руководство школ не должно лишать их права посещать уроки.

"Министерство исходит из позиций, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, что закреплено действующими актами о соответствующих требованиях для всех регионов. Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, распространенном в четверг.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между учеником и руководством школы в городе Сосновоборск Красноярского края. Учитель сделал замечание четверокласснику из-за прически, затем, по данным журналистов, школьная администрация поставила родителей школьника перед выбором: или исполнять требование учителя, или переводить ребенка на домашнее обучение. Конфликт вызвал резонанс, пресс-служба регионального главка Следственного комитета сообщила о начале доследственной проверки.

Как сообщалось, следователи намерены проверить, нет ли в действиях школьной администрации превышения полномочий.

Между тем, красноярские СМИ ранее опубликовали фото четвероклассника с короткими волосами и небольшим хвостиком на макушке, а также со спортивными медалями на шее. При этом поясняется, что мальчик увлекается футболом, и его кумир - знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович - тоже носит хвост. Между тем, школьный завуч, отчитывая ребенка, якобы провела параллели между прической ученика - и "Гитлерюгенд" и секс-меньшинствами.

Между тем, красноярские СМИ ранее опубликовали фото четвероклассника с короткими волосами и небольшим хвостиком на макушке, а также со спортивными медалями на шее. При этом поясняется, что мальчик увлекается футболом, и его кумир - знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович - тоже носит хвост. Между тем, школьный завуч, отчитывая ребенка, якобы провела параллели между прической ученика - и "Гитлерюгенд" и секс-меньшинствами.