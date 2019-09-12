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12.09.19 15:05
Несмотря на успехи, экономика Ингушетии отстает от большинства регионов России - новый премьер республики
"Несмотря на значительность достигнутых успехов за последние годы в сфере социально-экономического развития республики, состояние экономики и жизнедеятельности по-прежнему отстает относительно большинства регионов России", - процитировал агентству премьера сотрудник пресс-службы.
Суриков считает, что правительство должно определить приоритеты развития республики, то, что может дать максимальный экономический эффект и улучшить жизнь и благосостояние жителей в ближайшие три года.
"Перспективы развития нужно определять по всем направлениям жизнедеятельности республики. Особое внимание надо сосредоточить на тех отраслях экономики, которые могут дать быструю отдачу в ближайшем будущем: это сбалансированность бюджета, ликвидация всех имеющихся задолженностей, исполнение в полном объеме всех социальных обязательств перед гражданами", - отметил глава правительства.
По мнению премьера, при формировании стратегии необходимо учитывать не только сильные стороны региональной экономики, но и акцентировать внимание на направлениях развития, обозначенных в стратегии развития государственной политики РФ, максимально используя возможность привлечения средств из федерального бюджета.
К основным задачам властей он отнес обеспечение повышения налогового потенциала в целях снижения уровня дотационности республики, стабильность и сбалансированность бюджета в долгосрочной перспективе, повышение самодостаточности региона не только в финансах, но и в обеспечении себя продовольствием.
Также, по его словам, одной из приоритетных задач работы станет проведение анализа хозяйственной деятельности субъектов государственной и частной собственности, рассмотрение возможности более эффективного их функционирования.
Кандидатура Сурикова на этот пост 12 сентября была внесена на рассмотрение парламента главой региона. За него проголосовали 27 депутатов, один-против.
Новому премьеру 48 лет, он женат, имеет двоих детей. Окончил Томский госуниверситет им. Куйбышева, Академию народного хозяйства при президенте РФ, Самарский государственный экономический университет. Кандидат экономических наук. В 2018-2019 годах работал советником председателя правления ООО КБ "Союзный", советником председателя правления ООО КБ " Столичный кредит", управляющим отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России, в 2014 году - начальником главного управления Банка России по Самарской области.
8 сентября депутаты парламента Ингушетии практически единогласно избрали главой республики бывшего прокурора региона Махмуд-Али Калиматова.
В тот же день новый руководитель региона отправил в отставку региональное правительство и своим указом назначил бывшего председателя райсовета Сунженского района Мухарбека Барахоева сенатором от исполнительной власти. На этом посту он сменил 64-летнего Мусу Чилиева.
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