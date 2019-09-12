Правительство приняло программу восстановления территорий Иркутской области после наводнения

12.09.19 15:35

© РИА Новости. Светлана Задера

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило программу восстановления затопленных территорий Иркутской области, сообщил журналистам в четверг вице-премьер Виталий Мутко.

"Правительство сегодня приняло специальную программу восстановления объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры и ряд других объектов, включая жилье", - сказал Мутко.

Он добавил, что в программу вошло 211 объектов различной инфраструктуры. По словам вице-премьера, на восстановление затопленных территорий предполагается направить около 40 млрд рублей.

"Программа ориентировочно оценена в 40 млрд рублей. Эта цифра неокончательная, будем работать над утончением", - сказал Мутко.

В тексте программы отмечается, что финансирование предусмотрено до 2023 года.

Вице-премьер добавил, что 15 млрд рублей уже направлены на восстановление жилья. Также в область переведено около 500 млн рублей на восстановление дорог и транспортной инфраструктуры.