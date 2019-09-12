Более 100 тыс. верующих участвовали в крестном ходе в память об Александре Невском в Петербурге

12.09.19 15:47

© РИА Новости. Александр Гальперин

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Общегородской крестный ход в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского прошел в четверг в Санкт-Петербурге в седьмой раз.

"В Крестном ходе приняли участие 115 тысяч человек", - сообщили "Интерфаксу" в секторе коммуникаций при епархиальном информационном отделе Санкт-Петербургской епархии.

Крестный ход отправился в 11.00 от Казанского собора и шел по Невскому проспекту. В нем принимали участие все приходы, верующие, учащиеся духовных школ и вузов, будет делегация из Сербии. У площади Александра Невского шествие встретилось с малым крестным ходом. Были вынесены мощи Александра Невского. Возглавил большой крестный ход - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, малый - настоятель Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

12 сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенёс в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире.

В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры в 2013 году.