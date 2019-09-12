|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.09.19 16:09
Евро впервые с 1 августа опустился ниже 71 рубля
Курс евро в 15:47 МСК составил 70,98 руб./EUR1, опустившись на 1,1075 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Доллар при этом стоил 64,95 руб./$1, подешевев на 55 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) упала на 80,09 копейки - до 67,66 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно дорожает к доллару и евро на фоне итогов заседания ЕЦБ, решившего возобновить с 1 ноября программу покупки активов (20 млрд евро в месяц) и снизившего ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5%. Кроме того, участники рынка приняли во внимание тот факт, что ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 и 2020 годы (до 1,1% и 1,2% соответственно) и снизил прогноз инфляции на 2019, 2020 и 2021 годы (до 1,2%, 1% и 1,5% соответственно).
Уверенному росту рубля против доллара способствуют позитивные новости относительно переговоров между США и Китаем и решение президента США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket