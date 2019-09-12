Пострадавших от паводка жителей Иркутской области освободят от налога с аренды помещений

12.09.19 16:18

© РИА Новости. Игорь Зарембо

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ приняло решение освободить жителей Иркутской области, пострадавших от летних наводнений, от подоходного налога от сдачи помещений в аренду, заявил в четверг вице-премьер Виталий Мутко.

"Сейчас на правительстве мы приняли решение внести изменения в налоговое законодательство и освободить от подоходного налога выплаты, связанные с получением дохода от сдачи в аренду помещений, находящихся в зоне подтопления", - сказал Мутко журналистам.

Он добавил, что налог и оформление деклараций были сдерживающим фактором, и многие люди не шли на это.

Ранее правительство Иркутской области приняло решение освободить от налогов за 2019 год предпринимателей из зоны затопления.

"Все предприниматели, деятельность которых велась, подчеркиваю, в зоне затопления, будут освобождены от региональных и муниципальных налогов за 2019 год", - заявлял губернатор Сергей Левченко.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек.

В конце июля регион пережил вторую волну наводнения, в ходе которой подтопило 58 населенных пунктов. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека.

Правительством РФ утверждена программа восстановления затопленных территорий Иркутской области ориентировочной стоимостью 40 млрд рублей. Она рассчитана до 2023 года.