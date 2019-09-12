Новую систему госуправления на основе нацпроектов внедрят в РФ до 2021 года

12.09.19 16:29

© РИА Новости. Владимир Федоренко

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития и Минфину до 1 октября будет поручено разработать концепцию новой системы государственного управления, основанную на логике реализации нацпроектов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе Московского финансового форума.

"В ближайшее время, буквально в ближайшие несколько дней я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года", - сказал Медведев.

Он пояснил, что еще в прошлом году появился такой элемент в госуправлении, как национальные проекты.

"Они предполагают иной тип управления, мероприятия структурированы по срокам, по ответственным, и, что самое главное, они измеряются по вполне конкретным результатам", - отметил премьер.

"С учетом положительного опыта, который мы получаем. Мы получаем, конечно, не только положительный опыт, но и отрицательный. Но, тем не менее, мы договорились, что все-таки здесь положительного больше, и подобный подход мы договорились распространить на всю систему государственных программ, то есть, по сути на всю систему государственного управления", - заявил Медведев.

По его мнению, система принятия решений в этом случае более гибкая.

"Все сроки подготовки документов максимально сближены, сплющены. Это иногда вызывает, конечно, проблемы в работе аппарата, в работе ведомств, но зато это позволяет принимать решения. Вырастает и скорость реакции на изменяющиеся условия", - сказал Медведев.

"Конечно, ничего этого невозможно достичь без сквозной цифровизации процессов, без перевода систем принятия решений, а также мониторинга и последующего контроля, на единую цифровую платформу, причем в один пункт интегрировать и стратегическое планирование, и бюджетное планирование, ну и, конечно, финансовый контроль", - сказал глава кабмина.