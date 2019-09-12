Информацию о нашедшемся в США экс-сотруднике Кремля Смоленкове передали в Интерпол - МИД РФ

12.09.19 16:51

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Москва обратилась в Интерпол в связи с информацией американских СМИ о том, что Олег Смоленков, который числится в России как пропавший без вести, находится в этой стране, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьей. По этому факту, насколько мы знаем, в России сразу же было возбуждено уголовное дело", - сказала Захарова.

"Спустя два года американские же средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится в США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процедур, и в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов Америки", - добавила она.

В то же время, банк данных международного розыска на сайте Интерпола не содержит ордера на Олега Смоленкова.

Поисковый запрос на этом ресурсе на фамилию "Смоленков" не дает результата.

В МИД РФ назвали появившуюся в СМИ информацию об "американском шпионе" частью предвыборной кампании в США.

"Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно - здесь нет никаких сомнений - внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания", - сказала она.