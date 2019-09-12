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12.09.19 16:50

Форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде будет посвящен интеграции российского спорта в мировой

© РИА Новости. Сергей Гунеев
12 сентября. Interfax-Russia.ru - Около двух тысяч участников ожидается на форуме "Россия - спортивная держава" в этом году, заявил министр спорта Павел Колобков.

"Форум мы проводим с 2009 года, впервые он прошел в Казани. На форуме мы рассматриваем наиболее важные вопросы отрасли, у нас уже утверждена архитектура деловой программы форума 2019 года, в его рамках состоится пленарное заседание, посвященное вопросам интеграции российского спорта в мировой", - сказал Колобков в четверг журналистам.

Он добавил, что в форуме будут участвовать представители международного спортивного сообщества, а также президенты порядка 20 спортивных федераций, бизнес-сообщество. "Надеемся, спортивное сообщество привыкнет, что форум будет проходить каждый год", - сказал Колобков на пресс-конференции в четверг.

"Мы используем наследие ЧМ-2018, поэтому мы проводим форум на площадке арены "Нижний Новгород". Сейчас мы вступили в финальную стадию подготовки, и ожидаем порядка 2000 участников", - добавил министр.

"Нижний Новгород прекрасно провел ЧМ-2018, это спортивный регион, там много внимания уделяется развитию массового спорта. В наших сборных много представителей нижегородского спорта, поэтому выбор места проведения форума в этом году неслучаен", - отметил Колобков.

В свою очередь помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что президентский совет по физкультуре и спорту планируется провести в рамках международного форума "Россия - спортивная держава".

"С учетом того, что форум теперь будет проходить ежегодно, мы хотим совмещать время его проведения с президентским советом по спорту", - сказал Левитин в четверг на брифинге.

В 2019 году форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

Форум "Россия - спортивная держава" был учрежден указом президента 27 июля 2009 года в целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, а также укрепления международных спортивных связей.

Впервые форум прошел 22-25 октября 2009 года в Казани. Местами проведения мероприятия стали Москва (2010), Саранск (2011), Якутск (2012), Чебоксары (2014), спортивный курорт "Доброград" во Владимирской области (2016), Ульяновск (2018).

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