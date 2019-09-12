Суд запретил природному парку "Бажовские места" на Урале брать деньги за вход с посетителей

12.09.19 17:03

Фото со стриницы парка в VK

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Сысертский районный суд запретил администрации государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Природный парк "Бажовские места" брать деньги с посетителей за вход, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным прокуратуры, парк в нарушение Федерального закона, взимал плату за пользование оборудованными тропами на своей территории, "то есть фактически за посещение особо охраняемой природной территории".

Сысертский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал прекратить незаконную деятельность.

На официальном сайте парка опубликован подробный прейскурант более 20 услуг: от проката туристического коврика до театрализованной экскурсии по природной территории. Так, за пешую прогулку просят заплатить 100 рублей с человека (60 рублей для льготников).

Агентству "Интерфакс-Урал" директор парка Антон Кувшинский рассказал, что попасть на природоохранную территорию, которая занимает более 38 га, можно с любой стороны, в том числе и бесплатно. Учреждение берет плату только за пользование созданной собственниками инфраструктуры.

"Средства принимаются не за вход в парк, а за пользование инфраструктурой, то есть дорожно-тропиночной сетью, беседками, стоянками и так далее. Люди, которые не хотят пользоваться нашей инфраструктурой, без всяких проблем могут попасть на территорию парка, не пользуясь этими тропинками, не платя никаких денег", - сказал Кувшинский.

Так же он отметил, что на 57% парк содержится за счет внебюджетных средств, которые идут на охрану природы, развитие экологического туризма и экологических троп. Кроме того, платная инфраструктура, по словам Кушвинского, не только дает возможность создавать комфортное пространство для посетителей, но и регулирует туристические потоки.

"Если вся масса людей пойдет по этой инфраструктуре, и ее никто не будет поддерживать, она очень быстро придет в негодность, и народ начнет, как и раньше, ходить где угодно, они просто уничтожат всю экосистему", - добавил Кушвинский.

Руководство природного объекта намерено оспорить решение суда, готовит апелляцию в Свердловский областной суд. По мнению директора природоохранной зоны, суд не учел всех доводов учреждения.

Природный парк "Бажовские места" расположен в уральском городе Сысерть. Площадь охраняемой территории превышает 38 га.