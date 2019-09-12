Начальника райотдела МВД в Свердловской области будут судить за сдачу в металлолом десятков изъятых полицией мотоциклов

12.09.19 17:08

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении начальника отдела МВД по Туринскому району Свердловской области, который организовал продажу на металлолом изъятых полицией мотоциклов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2018 году дал распоряжение своим подчиненным вывезти мототехнику на металлолом. Всего было вывезено 8,74 тонн на общую сумму свыше 142 тыс. рублей. Однако, как говорится в сообщении, узнав о проводимой прокуратурой проверке, руководитель Туринского отдела МВД прервал связь с компанией по приему лома и не получил деньги за мотоциклы.

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщает, что в металлолом попали как минимум 40 единиц мототехники, которые в течение предыдущих лет были изъяты у их владельцев, совершивших административные правонарушения.

В отношении начальника отдела возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщает, что руководитель территориального ОВД отстранен от исполнения служебных обязанностей, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Если судебное разбирательство подтвердит его причастность к превышению должностных полномочий, он будет уволен из системы МВД по отрицательным мотивам", - добавил Горелых.