Нацпроекты позволят Ростову-на-Дону получить новый импульс развития – губернатор

13.09.19 10:00

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

13 сентября. Interfax-Russia.ru – Интеллектуальные технологии во всех сферах жизнедеятельности Ростова-на-Дону должны стать основой для становления мегаполиса будущего, заявил губернатор региона Василий Голубев на торжественном собрании, посвященном 270-летию донской столицы.

"Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным для горожан и гостей донской столицы. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты", - сказал Голубев.

Он отметил, что реализация нацпроектов началась в городе в этом году. Так в рамках реализации нацпроекта "Образование" открылась одна из крупнейших школ в новом микрорайоне "Суворовский", еще одна школа примет учеников до конца года, также предстоит построить шесть детских садов.

Губернатор добавил, что современный мегаполис, которым должен стать в обозримом будущем Ростов-на-Дону, трудно представить без концепции "умного города".

"Интеллектуальные технологии должны быть основными в управлении структурами Ростова, экономикой, социальной сферой, инженерными системами, включая ЖКХ, благоустройство, транспорт, экологию", - уточнил Голубев.

По его словам, к своему 270-летнему юбилею город подошел лидером по ряду социально-экономических направлений развития среди городов-миллионников (исключая Москву и Санкт-Петербург – ИФ). Так, Ростов-на-Дону первый по количеству детей первой и второй группы здоровья и первый по доле населения, получившего жилье и улучшившего жилищные условия.

Основные праздничные мероприятия, посвященные 270-летию Ростова-на-Дону, проводятся с 12 по 15 сентября. В это время город посетят делегации городов-побратимов из 11 стран. В нынешнем году впервые в город приедет делегация будущего города-побратима Ростова-на-Дону - испанской Севильи. Всего ожидается около 100 иностранных гостей.