Третий промышленный кластер Челябинской области получил аккредитацию в Минпромторге

12.09.19 17:20

© РИА Новости. Александр Кондратюк

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Министерство промышленности и торговли РФ внесло в федеральный реестр кластер транспортного машиностроения и приводной техники, созданный в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

В кластер вошли АО "НПО "Электромашина", "Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова", ООО НТЦ "Приводная техника", АО "УралЭлемент" и ряд других.

"Компании реализуют проекты по созданию производств тягового электрооборудования автоматической электромеханической трансмиссии, силовых преобразователей, промышленных источников питания, систем беспроводной передачи данных, комплектующих транспортных средств из композитных материалов", - говорится в сообщении.

Для привлечения в кластер предприятий из числа субъектов малого и среднего предпринимательства прорабатывается возможность создания технопарка на базе завода "Электромашина".

С момента внесения в реестр предприятия-участники кластера могут претендовать на меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе разработанные на региональном уровне.

Ранее в федеральный реестр включили два кластера из Челябинской области - по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, а также Южно-Уральский приборостроительный кластер "Планар".