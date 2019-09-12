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12.09.19 17:47
Глава Минспорта: спортсменов из сборной РФ по игровым видам спорта могут не отобрать на ОИ-2020
"Есть ряд вопросов к игровым видам спорта, тут у меня есть беспокойство", - сказал Колобков.
"Игровые виды спорта - очень важно: регби, водное поло, гандбол - там, где у нас возможны медали. В футболе уже который олимпийский цикл раз мы не отобрались, как вы знаете", - подчеркнул он.
"По остальным видам спорта сомнений в том, что мы отберемся, нет. Порядка 400 человек-участников у нас будет", - сказал Колобков.
Летняя Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа следующего года в Токио.
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