Глава Минспорта: спортсменов из сборной РФ по игровым видам спорта могут не отобрать на ОИ-2020

12.09.19 17:47

© РИА Новости. Владимир Песня

12 сентября. Interfax-Russia.ru - Министр спорта РФ Павел Колобков выразил беспокойство относительно перспектив участия россиян в Олимпиаде-2020 в Токио в игровых дисциплинах.

"Есть ряд вопросов к игровым видам спорта, тут у меня есть беспокойство", - сказал Колобков.

"Игровые виды спорта - очень важно: регби, водное поло, гандбол - там, где у нас возможны медали. В футболе уже который олимпийский цикл раз мы не отобрались, как вы знаете", - подчеркнул он.

"По остальным видам спорта сомнений в том, что мы отберемся, нет. Порядка 400 человек-участников у нас будет", - сказал Колобков.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа следующего года в Токио.