Уголовное дело о жесткой посадке вертолета с туристами возбуждено на Камчатке

13.09.19 06:22

© РИА Новости. Саид Царнаев

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета с туристами на Камчатке, сообщает в пятницу Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

В СКР отмечают, что, по заключению Росавиации, причиной авиаинцидента явилась ошибка пилотирования.

Как сообщалось, вертолет Ми-8 авиакомпании ООО "Вертикаль-Т", зарегистрированной в Тверской области, 13 августа совершил жесткую посадку в районе турбазы "Дзендзур", расположенной в 80 километрах от аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово). На его борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. Погибших нет. По уточненным данным, пострадали шесть человек.

У вертолета повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты. Эксплуатации он больше не подлежит.