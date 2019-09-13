Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 4,5 км

13.09.19 06:25

© РИА Новости. Евгений Нескромный

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Столб пепла на высоту до 4,5 километров над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Это событие на вулкане произошло в пятницу утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 45 км к юго-востоку от Шивелуча", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации.