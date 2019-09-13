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13.09.19 06:32

Уровень Амура у Хабаровска и Комсомольска начал снижаться

© РИА Новости. Александр Кряжев
13 сентября. Interfax-Russia.ru - Уровень реки Амур в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начал падать, однако пока еще остается на высоких отметках, срообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю на утро пятницы.

По данным ведомства, у Хабаровска был зафиксирован уровень на отметке 563 см, снизившись за сутки на 9 см. У Комсомольска-на-Амуре уровень снизился на 4 см и составил 825 см.

По информации МЧС, в зоне паводка в регионе по-прежнему находятся 11 муниципальных образований, частично подтоплены территории в 99 населенных пунктах. В 67 из них подтоплено 637 частных жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 122 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. Также в зоне подтопления находится более 2,2 тыс. дачных участков.

В свою очередь, пресс-служба губернатора и правительства края сообщает со ссылкой на данные администрации Комсомольска-на-Амуре, что в районе городской черты остаются подтопленными 454 индивидуальных жилых дома, 947 приусадебных участков, 421 подвал домов и социальных учреждений. В пунктах временного размещения находятся 42 человека.

"Самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в микрорайоне 66-го квартала, а также в поселках Победа и Парковый. Вода там залила обширные площади, подтопила дворы и улицы. Строители стараются откачать ее насосами, одновременно отсыпают все низкие места грунтом. Топят город в первую очередь грунтовые воды. Работы не прекращаются даже ночью", - отмечается в сообщении.

По информации гидрологов, уровень Амура у Комсомольска будет падать очень медленно - по 5 см в сутки. Вода может уходить вплоть до середины октября. В то же время ниже Комсомольска-на-Амуре, а также в районе Николаевска-на-Амуре к 20-м числам сентября ожидается подъем уровня воды, прогнозируют в Хабаровском гидрометцентре.

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