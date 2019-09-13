На участника митинга в Улан-Удэ завели дело о насилии к сотруднику Росгвардии

13.09.19 06:43

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику Росгвардии при задержании участников несанкционированного митинга на площади Советов в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Бурятии.

"12 сентября участники несанкционированного митинга, находясь в автобусе на территории пешеходной зоны площади Советов, отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии. При этом один из них распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии", - говорится в пресс-релизе.

В результате пострадавший получил ожог роговицы глаза.

Участнику митинга инкриминируют ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).