Начальник железнодорожной станции "Новосибирск-Главный" задержан по подозрению во взяточничестве

13.09.19 06:53

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР по материалам ФСБ возбудило уголовное дело о получении взятки в отношении начальника железнодорожной станции "Новосибирск-Главный", сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Обвиняемый предложил представителю коммерческой организации систематически передавать ему взятки за непроведение проверок и за общее покровительство при оказании услуг по железнодорожным перевозкам. Предварительный размер взяток составил 329 тыс. рублей ", - говорится в пресс-релизе.

Начальнику станции инкриминируют п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), он арестован.