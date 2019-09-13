Прокуратура проверяет обстоятельства задержки авиарейса "Сибири" из Новосибирска в Симферополь

13.09.19 06:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту многочасовой задержки авиарейса авиакомпании "Сибирь" из Новосибирска в Симферополь, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Рейс был назначен на 17:45 по местному времени в четверг, из-за технической неисправности воздушного судна Boeing-737-800 рейс был отложен. Пассажиры были отправлены резервным бортом в 00:36 в пятницу", сказали в прокуратуре.

На рейс зарегистрирован 131 пассажир, в том числе 8 детей.