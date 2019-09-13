Белгородская область уменьшила дефицит бюджета-2019 до 6,7% от расходов

13.09.19 07:59

© РИА Новости. Владимир Трефилов

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Белгородская областная дума в четверг утвердила изменения в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", сообщает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Доходы на текущий год утверждены в объеме 98 млрд 704,8 млн рублей, расходы - 105 млрд 759,3 млн рублей, дефицит - 7 млрд 54,4 млн рублей, или 6,7% от расходов.

По информации заместителя начальника департамента финансов и бюджетной политики региона - начальника бюджетного управления Романа Шевченко, доходы увеличены на 2 млрд 9 млн рублей.

Увеличение за счет собственных налогов и доходов на 1 млрд 430 млн рублей связано в основном с ростом налогооблагаемой прибыли по крупнейшим организациям горно-металлургического комплекса. Федеральные целевые поступления составят 571,1 млн рублей.

На сумму дополнительных доходов бюджета увеличивается и его расходная часть. Около 1,26 млрд рублей направят на развитие дорожного хозяйства. Кроме того, предусмотрено увеличение расходов на образование, социальную защиту, культуру, спорт, капвложения, содержание органов власти и другие разделы.

За счёт дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета 250 млн рублей распределены на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений; 109,6 млн рублей - на реализацию мероприятий социально-культурной сферы; 164,7 млн рублей - на создание дополнительных мест в детских садах; 272,6 млн рублей - на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого увеличены доходы и расходы бюджета области на 2020-2021 годы.

С учетом сложившихся в текущем году темпов роста поступлений по налогу на прибыль от крупных горно-металлургических компаний в 2020 году бюджетные поступления увеличены на 3,5 млрд рублей. Целевые поступления из федерального бюджета увеличены на 794 млн рублей в 2020 году и на 750 млн рублей - в 2021 году.

Доходы на 2020 год утверждены в объеме 92 млрд рублей, расходы - 94,1 млрд рублей, дефицит - 2 млрд 118 млн рублей, или 2,25% от расходов.

На 2021 год доходы утверждены в объеме 87,98 млрд рублей, расходы - 90,89 млрд рублей, дефицит - 2 млрд 912 млн рублей, или 3,2% от расходов.

Ранее доходы бюджета региона на 2019 год были утверждены в сумме 96 млрд 696 млн рублей, расходы - 103 млрд 750,5 млн рублей, дефицит - 7 млрд 54,4 млн рублей, или 6,8% от расходов.