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13.09.19 08:04
Два ночных поезда свяжут Москву с Тулой и Калугой
"Поезда будут отправляться ежедневно с 1 ноября с Киевского и Павелецкого вокзалов, и следовать с остановками: Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово", - говорится в сообщении на сайте ОАО "РЖД".
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт "Домодедово", сообщается на сайте.
Поезд №603Х/604Ч Москва - Калуга - Тула - Москва будет отправляться с Киевского вокзала столицы в 18:40. Поезд №603Ч/604Х Москва - Тула - Калуга - Москва будет отправляться с Павелецкого вокзала столицы в 20:33.
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