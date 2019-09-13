Два ночных поезда свяжут Москву с Тулой и Калугой

13.09.19 08:04

© РИА Новости. Сергей Аверин

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Два новых ночных поезда свяжут Москву с Тулой и Калугой с 1 ноября.

"Поезда будут отправляться ежедневно с 1 ноября с Киевского и Павелецкого вокзалов, и следовать с остановками: Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово", - говорится в сообщении на сайте ОАО "РЖД".

Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт "Домодедово", сообщается на сайте.

Поезд №603Х/604Ч Москва - Калуга - Тула - Москва будет отправляться с Киевского вокзала столицы в 18:40. Поезд №603Ч/604Х Москва - Тула - Калуга - Москва будет отправляться с Павелецкого вокзала столицы в 20:33.