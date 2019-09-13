Нижний Новгород примет первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу - власти

13.09.19 08:09

© РИА Новости. Евгения Новоженина

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Спортсмены из 30 стран примут участие в первом в истории Чемпионате Европы по скейтбордингу, который пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 12 октября, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Престижное спортивное событие является квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Чемпион и призеры будут определены по сумме баллов, набранных в финале соревнования.

"В следующем году скейтбординг впервые в истории будет представлен на Олимпиаде, и нам хотелось бы, чтобы Нижний Новгород и Нижегородская область стали базовыми площадками для подготовки новых олимпийцев", - приводит пресс-служба слова главы региона Глеба Никитина.

Губернатор заявил, что в текущем году власти региона планируют открыть шесть новых скейт-парков, "и эта работа обязательно будет продолжена", поскольку область "крайне заинтересована в развитии этого вида спорта" в тесном сотрудничестве с федерацией скейтбординга России.

Согласно сообщению, в соревнованиях планируют принять участие около 150 спортсменов из 30 стран Европы, в том числе, Германии, Франции, Финляндии, Италии, стран Прибалтики и "мировой колыбели уличного скейтбординга - Испании".

Чемпионат посетят с официальным визитом президент Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта World Skate Federation Сабатино Араку (Италия) и представитель Международного Олимпийского Комитета, президент Ассоциации Международных Федераций по летним олимпийским видам спорта Франческо Ричи Битти (Италия).

Главная часть соревнований запланирована в субботу, 12 октября.