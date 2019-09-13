Удмуртия по итогам 2019г получит более 1 млрд руб. на развитие МСП

13.09.19 08:11

© РИА Новости. Владимир Трефилов

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Удмуртия по итогам текущего года получит по линии Минэкономразвития РФ более 1 млрд рублей на нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин журналистам.

"Мы показываем высокий рост по налогам от малого и среднего предпринимательства, это является нашим главным аргументом в федеральном правительстве. Мы в этом году совокупно получим более 1 млрд рублей", - сказал Свинин.

Он отметил, что основная часть средств уже поступила, до конца года республика получит дополнительно 324 млн рублей. По его словам, 265 млн рублей из этих средств будут направлены на расширение промпарка "Металлургический" в Ижевске, остальные средства планируется аккумулировать в гарантийном фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики и Удмуртском фонде развития предпринимательства для выдачи льготных займов субъектам МСП.

В материалах к пресс-конференции сообщается, что нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы, одним из его целевых показателей в Удмуртии является увеличение доли МСП в ВРП региона до 25,8%.