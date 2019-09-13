Жириновский отказался от депутатского мандата в Народном собрании Карачаево-Черкесии

13.09.19 08:20

© РИА Новости. Максим Блинов

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, возглавлявший партийный список на выборах в Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии, отказался от мандата депутата регионального заксобрания.

"Владимир Жириновский, возглавивший список ЛДПР на выборах в парламент республики, написал заявление и официально отказался от мандата. В связи с этим мандат перешел к следующему кандидату в партийном списке", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" председатель Избиркома КЧР Лариса Абазалиева.

Вместе с тем, от своего мандата отказался и глава республики Рашид Темрезов, который возглавил на парламентских выборах список от регионального отделения "Единой России".

"С учетом того, что "Единая Россия" получила 34 мандата в Народном собрании республики, а глава КЧР отказался от мандата, он перешел к кандидату, который числился в списке под 35 номером", - добавила собеседница агентства.

Как сообщалось, по итогам выборов в Народное собрание (парламент) КЧР "Единая Россия" набрала 65,04% голосов избирателей, КПРФ - 12,17% голосов, "Справедливая Россия" - 6,19%, "Патриоты России" - 5,93%, ЛДПР - 5,04% и "Гражданская платформа" 5,13% голосов.

Таким образом, из 50 мандатов в Народном собрании КЧР единороссы получили 34 мандата, шесть мандатов - КПРФ, по три мандата - "Патриоты России" и "Справедливая Россия", еще по два мандата - ЛДПР и "Гражданская платформа".