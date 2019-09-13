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13.09.19 10:21
Глава Ингушетии утвердил новую структуру республиканского правительства
"Заместителем председателя правительства назначен Тимур Фаттахов, опытный строитель, возглавлявший Управление капитального строительства Центрального банка России. Исполняющими обязанности руководителей Минэкономразвития и Минфина РИ назначены Асет Кациева и Багаудин Халухаев, работавшие ранее в должности заместителей руководителей вышеназванных органов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, руководителем комитета государственного финансового контроля назначен Анзор Костоев, занимавший различные должности в финансово-контрольной сфере республики.
Начальником Контрольного управления администрации главы и правительства республики назначен Андрей Борисов, Любовь Гетагазова, имеющая значительный опыт работы в органах прокуратуры, в том числе в кадровой службе, возглавила созданное главное управление по вопросам государственной службы и кадровой политики.
Руководителем Управления делами главы республики назначен Мурад Точиев опытный юрист, занимавший ранее ответственные должности в МВД республики.
Ранее премьером республики указом главы региона был назначен помощник-советник руководителя региона, кандидат экономических наук Константин Суриков. Первым заместителем председателя правительства региона назначен помощник-советник главы региона Михаил Илезов, Магомед-Башир Мальсагов занял пост постоянного представителя Ингушетии при президенте РФ.
В должности министра здравоохранения утверждена заслуженный врач России Зарема Льянова. Народный артист республики, известный композитор, руководитель культурно-технического центра Тамерлан Дзейтов назначен министром культуры республики, а пост министра имущественных и земельных отношений занял Аюп Галаев.
8 сентября депутаты местного парламента практически единогласно избрали главой республики бывшего прокурора региона Махмуда-Али Калиматова.
В тот же день новый руководитель региона отправил в отставку региональное правительство.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отвел несколько месяцев новым вице-премьерам и министрам для демонстрации эффективной работы на вверенных постах.
"Мы определили испытательный срок для всех без исключения, кому - четыре месяца, кому - шесть. Я как глава не буду терпеть, и никакие дружеские, родственные отношения не будут учитываться, если члены правительства не будут выполнять свои регламенты и должностные обязанности", - сказал Калиматов на совещании.
Он отметил, что у региона свои обычаи, специфика, традиции, но, несмотря на это, все вопросы должны решаться только в соответствии с должностным регламентом, положением и федеральными законами, нормативными актами республики.
"Я желал бы, чтобы все восприняли это. Давайте поработаем для республики, мы можем это сделать, мы можем сделать процветающей Ингушетию", - призвал членов кабмина глава региона.
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