Годовой план по ремонту подъездов в Коломне выполнили на 55%

13.09.19 08:48

Фото администрации Коломны

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 200 подъездов отремонтировали в Коломне с начала года, сообщает пресс-служба местной администрации.

"В Коломенском городском округе продолжается реализация губернаторской программы "Мой подъезд". С начала 2019 года в муниципалитете отремонтировано 205 подъездов", - говорится в сообщении.

Всего в этом году в муниципалитете будет отремонтировано 375 подъездов.

По программе "Мой подъезд" проводится побелка потолков, покраска стен, ремонт входных козырьков над входом, ступенек, тамбурных дверей, замена осветительных приборов, восстановление ограждений лестничных маршей и поручней.

В пресс-службе уточняют, что при необходимости старые почтовые ящики меняют на современные, а деревянные окна - на пластиковые.

В настоящий момент ремонтные работы ведутся еще в 131 подъезде.