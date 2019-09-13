Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за третьего землетрясения за сутки

13.09.19 10:05

© РИА Новости. Екатерина Штукина

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Третье за сутки землетрясение зарегистрировано в Улаганском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в пятницу.

"Магнитуда 3,6. Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи не пострадали, дороги в проезжем состоянии. Однако 12 школ и 8 детских садов решением администраций приостановили свою деятельность 13 сентября", - говорится в пресс-релизе.

Во всех муниципальных образованиях работают специальные группы, которые обследуют здания и сооружения на предмет возможных повреждений из-за подземных толчков.

Как сообщалось, в пятницу с разницей в 14 минут на территории Улаганского района республики Алтай было зафиксировано два землетрясения. Одно из них магнитудой 5,3, другое - 5,1. Алтайские спасатели сообщают о том, что пострадавших нет. Идет проверка зданий и сооружений.

Жители Новокузнецка в Кузбассе ощутили подземные колебания от землетрясений, которые были зафиксированы в республике Алтай, спасатели призывают местных жителей сохранять спокойствие.

"На территории Новокузнецка наблюдались незначительные колебания почвы. Землетрясение произошло в 178 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Сила колебаний составила примерно 4,9 магнитуды. Граждан просим не паниковать и сохранять спокойствие", - сообщает пресс-служба управления по защите населения и территории города Новокузнецка в пятницу.

Также ведомство рекомендует при ощущаемых афтершоках покинуть помещение.

Кроме того, о подземных толчках в соцсетях сообщают жители Ленинск-Кузнецка, расположенного в 140 км от Новокузнецка.

В свою очередь пресс-служба главного управления МЧС по Новосибирской области сообщает, что в оперативные службы поступают звонки о незначительных колебаниях, которые ощутили жители, особенно - жильцы квартир на верхних этажах высоток.

"Эти события связаны с отголосками землетрясения в Республике Алтай", - подчеркивает пресс-служба