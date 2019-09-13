Скворцова: смертность и осложнения от гриппа снизились в 20 раз

13.09.19 10:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о снижении в последние годы смертности и тяжёлых осложнений в результате гриппа в 20 раз благодаря вакцинации.

"В последние годы показатели заболеваемости гриппом мы снизили в восемь раз, а смертности и тяжёлых форм, пневмониями - до 20 и более раз", - сказала Скворцова на пресс-конференции в Москве в пятницу.

Она сообщила, что это произошло благодаря вакцинации, и в этом году планируется привить от гриппа не менее 45% граждан и не менее 75% людей из групп риска - детей, беременных, работающих с большим количеством людей, граждан с хроническими заболеваниями.

В прошлом году, как сообщал Минздрав, удалось привить от гриппа примерно половину населения России.