Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с исключением части нацпарка "Югыд ва" в Коми под добычу золота

13.09.19 10:47

© РИА Новости. Игорь Михалев

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура РФ после просьбы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека взяла под контроль соблюдение законодательства в национальном парке "Югыд ва" (Коми), из состава которого планируется исключить часть территории для добычи золота.

Как сообщает пресс-служба СПЧ в пятницу, внимание правозащитников к проблемам парка усилилось после получения коллективного письма жителей близлежащих населенных пунктов, а также комитета спасения Печоры, которые заявляли о недопустимости изъятия земель.

"По их сведениям, готовится постановление правительства России, которым под видом расширения территории парка за счет включения в него малоценных с природной точки зрения участков с юга, планируется исключить из парка около 50 тыс. га в северной, наиболее ценной и привлекательной для туристов части парка для организации там добычи золота компанией "Голд Минералс", - говорится в сообщении.

В связи с опасениями общественников, СПЧ обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой организовать проверку по факту действий и решений Минприроды России.

"В ответном письме заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что надзорными органами контролируется соблюдение законодательства. В частности, УФССП по республике Коми руководству ЗАО "Голд Минералс" выдано предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, выразившееся в непередаче земельного участка национальному парку для использования по назначению", - отмечается в релизе.

Пресс-служба сообщает, что в целях исполнения судебного решения Роснедрами 29 августа этого года было приостановлено действие лицензии, незаконно выданной ЗАО "Голд Минералс" на добычу золота на территории национального парка.

"Генеральная прокуратура после обращения Совета взяла под контроль соблюдение законодательства в национальном парке "Югыд ва", а Совет будет продолжать добиваться прекращения действия лицензии, а также прекращения любых действий, направленных на изъятие земель нацпарка "Югыд ва", - подчеркнули в СПЧ.

19 августа российское отделение "Гринпис" сообщало, что компания "Голд Минералс" до сих пор не выполнила решения Верховного суда РФ о незаконности добычи золота в нацпарке. "Техника золотодобытчиков все еще находится в национальном парке, а к восстановительным работам компания даже не приступала", - отмечала организация.

В 2013 году Верховный суд РФ признал незаконной добычу золота в национальном парке "Югыд Ва" в Коми. Суд признал не соответствующим российскому законодательству утвержденное Минприроды РФ положение о парке, которым из его состава была исключена территория золоторудного месторождения "Чудное".

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка - более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".