Первый снег выпал в Иркутской области

13.09.19 10:52

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Метеорологи зафиксировали первый снег в Иркутской области, он выпал ранним утром в пятницу на территории трех северных районов, в том числе в городах Усть-Илимск и Железногорск-Илимский.

"Холодные воздушные массы зашли в регион с севера Красноярского края. Сегодня в утренние часы снег, мокрый снег отмечался в Чунском, Усть-Илимском, Нижнеилимском районах. Высота снежного покрова местами составила 0,5 см", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В настоящее время, по данным метеорологов, снег прекратился. Однако ночью он продолжится на севере региона.

В свою очередь Главное управления МЧС по Иркутской области распространило предупреждение, что в субботу ожидается усиление северо-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с, в северных районах - до 23 м/с. Осадки в виде дождя, снега, мокрого снега.

Кроме того, в ночь на субботу и воскресенье при прояснении ожидаются заморозки до минус 6 градусов.