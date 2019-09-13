Артамонов вступил в должность главы Липецкой области

13.09.19 10:54

Фото пресс-службы администрации Липецкой области

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Победивший на выборах главы Липецкой области Игорь Артамонов в пятницу вступил в должность, передал корреспондент "Интерфакса" с места события.

Церемония состоялась в Липецке в помещении Липецкого академического театра драмы им. Льва Толстого. Председатель облизбиркома Юрий Алтухов огласил итоги выборов и вручил Артамонову удостоверение главы региона. Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.

Игорь Артамонов родился в 1967 году, врио главы Липецкой области был назначен 2 октября 2018 года после досрочного прекращения полномочий Олега Королева, возглавлявшего регион более 20 лет.

В выборах главы региона Артамонов участвовал от "Единой России" и получил 67,28 % голосов избирателей.

До назначения в Липецкую область он занимал пост вице-президента Сбербанка - председателя Среднерусского банка.