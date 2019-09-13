Отечественный препарат "Фризиум" появится в аптеках в 2021 году

13.09.19 10:58

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что компания Sanofi подаст документы для ускоренной регистрации препарата "Фризиум".

"Sanofi готова в течение месяца подать досье на регистрацию, с учётом того, что препарат более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная, очень быстрая регистрация без повторения клинических исследований с использованием документов, которые есть", - сказала Скворцова в пятницу на пресс-конференции в Москве.

Она добавила, что Московский эндокринный завод приступил к окончательной отработке запуска отечественных форм препаратов для детей, "что-то будет к 2021, что-то к 2022-2023 году, постараемся обеспечить выпуск препаратов у нас".

21 августа в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам сообщили, что правительство закупит 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей, препараты планируется ввезти в конце октября.

"Московский эндокринный завод" направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки диазепама, фенобарбитала, медозалама (в формах, которые не производятся в России) и клобазама (известен под торговым названием "Фризиум").

Вместе с тем директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявила, что запасы препарата кончаются, а прекращать прием препарата пациентам нельзя - это может повлечь гибель или значительное ухудшение состояния 2000 детей с эпилепсией в России.

Летом при попытке забрать на почте купленный за рубежом препарат "Фризиум" были задержаны несколько матерей детей-инвалидов, что каждый раз вызывало широкий общественный резонанс. Последний случай произошел 15 августа: женщину задержали на почте при получении препарата для сына, возбудили уголовное дело, дом обыскали, изъяли компьютер. 19 августа транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины.