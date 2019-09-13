Ярославское направление железной дороги реконструируют до конца года

13.09.19 11:05

© РИА Новости. Игорь Михалев

13 сентября. Interfax-Russia.ru - До конца года планируется завершить проект развития Ярославского направления Московской железной дороги, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин журналистам.

"Проект строительства дополнительных железнодорожных путей на участке от Ярославского вокзала до Мытищ, а также участках Мытищи - Пушкино и Мытищи - Болшево вышел на завершающую стадию - работы выполнены на 85%", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что всего в рамках развития Ярославского направления будет построено дополнительно более 27 км главных путей, а также реконструировано 11 железнодорожных платформ.

"Фактически комплекс этих работ обеспечит возможность запуска перспективного диаметрального маршрута МЦД-5 "Ярославско-Павелецкого", - отметил заммэра.

Хуснуллин добавил, что развитие этого железнодорожного направления позволит увеличить объемы пассажирского движения на 34 пары поездов в сутки к 2020 году и поможет снизить нагрузку на Ярославское шоссе и прилегающую дорожную сеть.

"Не менее важно, что это также повысит качество транспортного обслуживания таких крупных подмосковных городов, как Мытищи, Королев, Пушкино", - подчеркнул заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в ближайшие годы на территории столицы планируется построить и реконструировать около 400 км железнодорожных линий, а также реконструировать и открыть около 200 новых станций и платформ.