Минпром Челябинской области возглавит Павел Рыжий

13.09.19 11:19

© РИА Новости. Сергей Пятаков

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Главой вновь созданного министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области будет назначен Павел Рыжий, сообщил глава региона Алексей Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона в пятницу.

"По итогам конкурса на пост министра промышленности Челябинской области победителем признан Рыжий Павел Алексеевич. К своим обязанностям он приступит со следующей недели", - сказал Текслер.

Ранее сообщалось, что по инициативе Текслера вновь создано упраздненное ранее региональное министерство промышленности. Перед новым ведомством глава области ставит четыре основные задачи: создание новых предприятий в моногородах; загрузка предприятий ОПК гражданскими заказами; развитие кооперационных цепочек через взаимодействие крупного, среднего и малого бизнеса; взаимодействие промышленности с региональной наукой и системой профессионального образования.

Павел Рыжий родился в 1959 году. При разных губернаторах занимал должности заместителя главы Челябинской области и первого замминистра экономического развития региона.

Министерство промышленности и природных ресурсов в Челябинской области было упразднено по решению экс-губернатора Бориса Дубровского в 2015 году. Тогда власти создали отдельное министерство имущества и природных ресурсов, а вопросы Минпрома стало курировать региональное Минэкономразвития.