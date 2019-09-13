Роскомнадзор намерен заблокировать в РФ Mailbox.org и Scryptmail

13.09.19 11:24

© РИА Новости. Стрингер

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что в ближайшее время ведомство обратится в суд с исками о блокировке на территории РФ двух почтовых сервисов.

"В ближайшее время мы намерены обратиться в суд с иском о блокировке почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail в связи с отказом предоставить свои контактные данные для внесения в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ)", - сказал Ампелонский "Интерфаксу".

По его словам, ранее Роскомнадзором был направлены по адресам владельцев этих сервисов запросы, которые были в итоге проигнорированы.

Ампелонский добавил, что ведомство намерено сразу просить о блокировке данных сервисов в РФ, так как считает, что штрафные санкции в данном случае будут не эффективны.

Ранее РБК сообщило о готовящихся исках в суд в связи с отказом владельцев почтовых сервисов Mailbox.org (немецкой компании Heinlein Support GmbH) и Scryptmail (компании SCRYPTmail LLC) в связи с отказом предоставить по запросу ФСБ свои контактные сведения для внесения в реестр ОРИ. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "Интерфаксу", что запрос ФСБ связан сообщениями о ложном минировании общественных зданий, волна которых прокатилась в РФ в первой половине года.

На 24 июля, по данным Роскомнадзора, в реестре было зарегистрировано 182 ОРИ. На данный момент в реестре ОРИ, в частности, значатся мессенджеры Telegram, китайский WeChat, Mail.ru Агент и "Сбербанк-онлайн", в конце мая в нее был внесен владелец сервиса знакомств Tinder.