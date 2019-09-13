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13.09.19 11:52
Маткапитал с 2020 года вырастет до 466,6 тыс. рублей
"Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено порядка 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе, как я сказала, на возобновление индексации (с 1 января 2020 года - ИФ)", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу.
Проиндексирован, по словам Голиковой, будет как размер выдаваемых сертификатов, так и остаток средств по частично израсходованным сертификатам.
Она также сообщила, что правительство предусматривает почти 150 млрд рублей на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка от 1,5 до 3 лет.
"Общий объем бюджетных ассигнований на эти цели оценивается в почти 150 млрд рублей", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу.
По ее словам, в связи с продлением срока осуществления этой выплаты по новому закону от 2 августа в проекте бюджета на "трехлетку" дополнительно предусмотрено почти 75 млрд рублей.
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