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13.09.19 11:36
Страховые и социальные пенсии россиян вырастут в 2020 году более чем на 6%
"Напомню, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, это превысило уровень инфляции в 2018 г. (4,3%). Такой подход будет применяться и далее. В 2020 г. страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%. Социальные - на 7%, соответствующие ресурсы предусмотрены ", - сказала Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу.
Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тыс. рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер.
Она также отметила, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года (12 тысяч 130 рублей) обойдется государству в почти 21 млрд рублей, из них федеральный бюджет заплатит около 6 млрд рублей.
"Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы на повышение МРОТ в 2020 г. оценивается в почти 21 млрд рублей, в том числе федеральный бюджет - почти 6 млрд рублей, остальное - средства бюджетов регионов", - сказала Голикова.
По ее словам, законопроект, повышающий МРОТ, уже готов.
Как сообщалось, МРОТ на уровне 12 тысяч 130 рублей в месяц планируется установить с 1 января 2020 года.
Кроме того, как отметила вице-премьер, правительство планирует проиндексировать социальные выплаты в 2020 году на 3,8%.
"Пока соответствующая индексация (запланирована - ИФ) на 3,8%", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу.
По словам Голиковой, этот размер может быть уточнен исходя из фактического уровня инфляции.
Вице-премьер отметила, что соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен Минтрудом России. После корректировки с учетом актуальных данных Росстата в январе 2020 года его планируется внести в правительство.
Она также напомнила, что социальные выплаты затрагивают широкий круг граждан, в том числе ветеранов и инвалидов.
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