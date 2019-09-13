47 станций метро построят в Москве за пять лет

13.09.19 12:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 сентября. Interfax-Russia.ru - В этом году планируется достроить 6 станций метро, а с 2020 до конца 2023 года еще 41 станцию, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин журналистам.

"В этом году планируется пуск участка Большой кольцевой линии между станциями "Авиамоторная" и "Лефортово", а также последний участок Некрасовской линии. Эти части метро будут примыкать друг к другу и повысят транспортную доступность районов Соколиная гора и Лефортово", - рассказал Хуснуллин.

Он отметил, что с 2020 до конца 2023 года планируется построить еще более 100 км линий метро, 41 станцию и 5 электродепо.

"Кроме строительства Большой кольцевой линии планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую - до "Физтеха", а Сокольническую до "Потапово", - сообщил Хуснуллин.

Также в этот период, по словам заммэра, предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.

Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал в интервью "Интерфаксу" о планах строительства около 185 км линий метро и более 70 станций метро до конца 2027 года.