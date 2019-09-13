Более 46 тысяч детей родилось в Подмосковье с начала года

13.09.19 12:39

© РИА Новости. Александр Кондратюк

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Больше половины от общего числа новорожденных за восемь месяцев в Подмосковье - мальчики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской Области.

"За 8 месяцев 2019 года в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья родилось 46 463 малыша, из них 24 тысячи мальчиков (51,7%) и 22,4 тысячи девочек (48,3%)", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения Подмосковья Светланы Лазаревой.

По ее словам, с начала года родилось 274 двойни, одна тройня и одна четверня, что является уникальным случаем для региона.

Согласно данным Росстата, в Подмосковье за период с января по июль 2018 года появились на свет более 49 тыс. детей.

В пресс-службе отмечают, что Московская область остается в числе лидеров по рождаемости в ЦФО.