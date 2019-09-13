Памятник Демидову могут установить в аэропорту "Кольцово"

13.09.19 12:44

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Холдинг "Аэропорты регионов", управляющий екатеринбургским аэропортом "Кольцово", предложил установить памятник Акинфию Демидову возле здания аэровокзала, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Я бы хотел обсудить эту идею с жителями Екатеринбурга и Свердловской области. Что вы думаете об этом? Хотели бы вы видеть такой памятник в Кольцово? Уточню, что бюджетных денег на это не потребуется", - написал губернатор в своем инстаграме.

Как сообщалось, в мае этого года президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, ряду аэропортов России. Так, екатеринбургскому аэропорту присвоено имя горнозаводчика Акинфия Демидова.

Международный аэропорт "Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.

"Аэропорты регионов" (входит в ГК "Ренова") - один из крупнейших холдингов в РФ, объединяющих региональные аэропорты. Помимо екатеринбургского "Кольцово", под его управлением находятся аэропорты в Самаре ("Курумоч"), Нижнем Новгороде ("Стригино"), Саратове ("Гагарин"), Ростове-на-Дону ("Платов"). Также холдинг реализует проекты модернизации аэропортов Нового Уренгоя и Петропавловска-Камчатского.