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13.09.19 12:53
Краснокнижных млекопитающих Черного моря ученые посчитают с воздуха на самолете-амфибии
"Впервые в России состоятся научно-исследовательские полеты над Чёрным морем на двухмоторном самолёте-амфибии Ла-8 отечественного производства. Задачи полетов - наблюдение и подсчёт единственных млекопитающих Черного моря - дельфинов", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Международном экологическом фонде "Чистые моря" в пятницу.
Это международный проект, осуществляемый двумя европейскими организациями ACCOBAMC и EMBLAS plus по всей прибрежной акватории стран Чёрного моря.
"Россия впервые смогла присоединиться к этой программе по изучению и оценке современного состояния эндемичных (обитающих только в Черном море) популяций млекопитающих: двух видов дельфинов и одного - морской свиньи. Исследования будут производиться методом авиаучётов", - подчеркнул представитель экологического фонда.
По его словам, полученные результаты приблизят учёных еще на один шаг к глобальной цели проекта - сохранить среду обитания и жизнь краснокнижным и уязвимым морским обитателям.
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