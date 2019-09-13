Кремль ориентируется на ЦИК по поводу муниципальных выборов в Петербурге - Песков

13.09.19 13:24

© РИА Новости. Константин Чалабов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Кремль ориентируется на позицию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) при подведении итогов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, состоявшихся 8 сентября, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае, безусловно, мы все ориентируемся на Центральную избирательную комиссию, и главный контроль осуществляется именно ЦИК, выводы делаются ЦИК. Нам неизвестно о том, что имеют место какие-то ситуации, которые могут хоть как-то подставить под сомнение выборы, которые состоялись в Питере", - сказал Песков журналистам.

Также в Кремле знают о масштабных следственных действиях в отношении штабов оппозиционера Алексея Навального по всей России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нам известно, что, действительно, против вот этой организации проводятся следственные мероприятия, это известная информация. Мы не видели каких-то заявлений, о которых вы говорили, потому что вчера у нас была иная повестка дня, поэтому пока мы не знакомы с этими заявлениями, - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление оппозиционера о том, что масштабные следственные действия, проведенные в его штабах, по адресам соратников и их родственников, связаны с недовольством главы государства результатами недавних выборов и деятельностью ФБК и санкционированы лично президентом Владимиром Путиным.

"Я не могу комментировать, потому что я не знаю (об этих заявлениях - ИФ). Могу лишь только сказать, что вчера Путин не был абсолютно расстроенным - ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля", - добавил Песков.