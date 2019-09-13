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13.09.19 15:26

Восемь вице-мэров Сочи и все главы районов города-курорта отправлены в отставку

Фото пресс-службы администрации Сочи
13 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэр Сочи Алексей Копайгородский подписал заявления на увольнение почти всему руководящему составу администрации курорта.

"Восьмерым вице-мэрам из девяти Копайгородский подписал заявления на увольнение", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации Сочи в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что работать в горадминистрации остался только вице-мэр Константин Чеботарь, который контролируют работу в сфере взаимодействия с правоохранительными органами, общественными объединениями и муниципальных закупок.

"Также Копайгородский подписал заявления на увольнение четырем главам администраций районов - Центрального, Хостинского, Лазаревского и Адлерского", - сказал представитель администрации.

Как сообщалось, 10 сентября депутаты городского собрания Сочи единогласно проголосовали за кандидатуру Копайгородского. Его конкурент Андрей Донченко не набрал ни одного голоса.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Сочи в местную думу представила две кандидатуры из 18 претендентов.

Впервые в Сочи проходили непрямые выборы градоначальника - его выбирали не сочинцы, а депутаты горсобрания тайным голосованием. Он избран на пять лет.

Полномочия Анатолия Пахомова, который возглавлял город-курорт с 2009 года, истекли 9 сентября.

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