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13.09.19 16:24
Власти ЯНАО планируют к 2025 году ликвидировать в регионе все аварийное жилье
По данным на сентябрь текущего года в ЯНАО признано аварийным 729 тыс. кв. м жилья, в рамках двух адресных программ за несколько лет предполагалось ликвидировать 569 тыс. кв. м.
Между тем, на заседании совета глав муниципалитетов губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что довести показатель ликвидации непригодного жилищного фонда нужно до 1 млн кв. м.
"Это в 4 раза выше того, что мы должны с вами сделать в рамках национального проекта. (. . .) Где-то даже будем дополнительно признавать аварийным жилье, зная, что оно ветхое, но процедуры некоторые затягиваются. (. . .) Сами понимаете, какой финансовый ресурс на это потребуется - речь идет о десятках миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Губернатор также попросил глав муниципалитетов разъяснить жителям все возможные варианты переселения, например переезд из аварийного жилья в квартиру на территории округа или в Тюмень по программе "Сотрудничество".
В пресс-службе губернатора ЯНАО агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что для ликвидации жилья будут использоваться средства, предусмотренные региональными программами, их планируется расширить.
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