Трехсторонняя комиссия одобрила повышение МРОТ до 12130 руб. с 2020г - Минтруд РФ

13.09.19 16:55

© РИА Новости. Антон Денисов

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Профсоюзы и работодатели одобрили в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект закона об установлении в России с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12130 рублей в месяц, сообщает пресс-служба Минтруда России.

"Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2019 года", - говорится в сообщении.

Повышение МРОТ, отмечают в Минтруде, затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы РФ на повышение МРОТ составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,8 млрд рублей и бюджетов регионов - 15,1 млрд рублей, уточняют в Минтруде. Расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд рублей, добавили там.

Ранее в пятницу суммарный объем расходов бюджетной системы на повышение МРОТ в открытой части заседания РТК озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

В Минтруде добавили, что одновременно законопроектом уточняется редакция статьи 133 Трудового кодекса РФ: "Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения".

Как ожидается, после одобрения РТК законопроект будет рассмотрен на заседании правительства России.