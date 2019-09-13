Не оценили идею: работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график
  
Успеть в срок: экологи просят ускорить выпуск оставшихся в "китовой тюрьме" белух
   
Не выделяйся: школьника из Красноярского края выгнали с занятий из-за модной прически
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
13.09.19 17:12

Из Москвы уходит лето - Вильфанд

© РИА Новости. Максим Блинов
13 сентября. Interfax-Russia.ru - Период по-летнему теплой погоды на европейской территории России в целом и в Москве в частности завершен, ему на смену приходят осенние дожди и сентябрьские +14 на термометрах, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На самом деле, нужно наслаждаться последними часами лета. Антициклон стоял долго и принес много радости жителям Европейской России, но теперь он уходит, а вместе с ним уходит и лето. Таких температур - в 23-26 градусов - больше не будет", - сказал Вильфанд агентству в пятницу.

Погода уже начала меняться: с северо-запада медленно, не неуклонно перемещается хорошо выраженный циклон. Атмосферное давление в Москве падает, на фоне этого процесса увеличивается облачность. В ночь на субботу через регионы Центрального федерального округа пройдет атмосферный фронт, ожидаются осадки.

Днем в субботу максимальные температуры составят +16...18 градусов (такой температурный фон все же будет выше нормы на 3-4 градуса), местами ожидаются кратковременные осадки, будет ветрено.

В ночь на воскресенье уже +3...8, а днем лишь до +15. При этом пройдут небольшие дожди, на небе облачно с прояснениями.

С понедельника погода в столице и вовсе станет пасмурной и хмурой.

"Нудный, моросящий дождик, погода мрачноватая, скучная. Ночью +3...8, днем +13...14. Лето кончилось", - констатировал метеоролог.

Тем не менее, по словам Вильфанда, есть и хорошие новости для любителей ясной погоды: после прогнозируемого периода ненастья должно быть "бабье лето".

"После того, как мы переживем ветреную, серую, умеренно дождливую погоду с тучами над головой, - обязательно будет "бабье лето". Но когда оно наступит - пока держим в секрете. Объявим за два-три дня до его наступления", - пообещал собеседник агентства.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.09.19 12:03
47 станций метро построят в Москве за пять лет
.
  13.09.19 11:05
Ярославское направление железной дороги реконструируют до конца года
.
  13.09.19 09:00
В Москве на сутки перекроют участок Большой Дорогомиловской улицы
.
  12.09.19 13:58
Четверг стал самым теплым днем в Москве за 68 лет
.
  12.09.19 13:53
Уволить главу МГИК может только сам горизбирком
.
  12.09.19 12:16
Транспортные компании требуют от оппозиционеров Соболь и Албурова около 4 млн рублей компенсации
.
  12.09.19 12:13
ЦИК утвердил итоги довыборов в Госдуму
.
  12.09.19 11:32
Застройщик долгостроя "Борисоглебское" подтвердил сроки ввода шести корпусов
.
  11.09.19 16:56
Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Серебренникова
.
  11.09.19 16:02
Рашкин настаивает, что выдавал бюллетени наблюдателей законно


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket