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13.09.19 17:12
Из Москвы уходит лето - Вильфанд
"На самом деле, нужно наслаждаться последними часами лета. Антициклон стоял долго и принес много радости жителям Европейской России, но теперь он уходит, а вместе с ним уходит и лето. Таких температур - в 23-26 градусов - больше не будет", - сказал Вильфанд агентству в пятницу.
Погода уже начала меняться: с северо-запада медленно, не неуклонно перемещается хорошо выраженный циклон. Атмосферное давление в Москве падает, на фоне этого процесса увеличивается облачность. В ночь на субботу через регионы Центрального федерального округа пройдет атмосферный фронт, ожидаются осадки.
Днем в субботу максимальные температуры составят +16...18 градусов (такой температурный фон все же будет выше нормы на 3-4 градуса), местами ожидаются кратковременные осадки, будет ветрено.
В ночь на воскресенье уже +3...8, а днем лишь до +15. При этом пройдут небольшие дожди, на небе облачно с прояснениями.
С понедельника погода в столице и вовсе станет пасмурной и хмурой.
"Нудный, моросящий дождик, погода мрачноватая, скучная. Ночью +3...8, днем +13...14. Лето кончилось", - констатировал метеоролог.
Тем не менее, по словам Вильфанда, есть и хорошие новости для любителей ясной погоды: после прогнозируемого периода ненастья должно быть "бабье лето".
"После того, как мы переживем ветреную, серую, умеренно дождливую погоду с тучами над головой, - обязательно будет "бабье лето". Но когда оно наступит - пока держим в секрете. Объявим за два-три дня до его наступления", - пообещал собеседник агентства.
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