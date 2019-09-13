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Путин поручил Генпрокуратуре оценить исполнение природоохранного законодательства на Байкале

© РИА Новости. Илья Питалев
13 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 марта 2020 года совместно с ФСБ и МВД дать правовую оценку деятельности организаций и должностных лиц на Байкальской природной территории.

В поручениях президента, опубликованных на сайте Кремля, отмечается, что проверка будет касаться деятельности работников организаций и должностных лиц, исполнительных властей всей уровней, включая контрольно-надзорные органы.

Генпрокуратура, ФСБ и МВД должны проверить исполнение законодательства по охране Байкала, в том числе соответствующей федеральной целевой программы, рассчитанной до 2020 года.

Также оценка будет дана тому, как проводятся селезащитные и противопаводковые работы, как ведется реестр объектов, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, и ликвидация негативных экологических последствий.

Правоохранители также проверят организацию туристической деятельности на Байкальской природной территории.

Отдельным направлением проверки будет обращение с отходами ОАО "Байкальский бумажно-целлюлозный комбинат".

Кроме того, президент поручил правительству проверить выполнение Россией обязательств по охране Байкала как объекта ЮНЕСКО.

Также он распорядился повысить уровень руководства межведомственной комиссией по вопросам охраны Байкала до уровня вице-премьера.

Согласно перечню поручений на сайте Кремле правительство до 1 января 2020 года на одном из своих заседаний должно рассмотреть выполнение обязательств в сфере охраны Байкала как объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Также на заседании кабинета министров должна быть оценена деятельность межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал и рассмотрены меры по повышению ее эффективности.

Эти меры должны включать возможность определения председателем комиссии вице-премьера РФ.

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