|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.09.19 17:20
Путин поручил Генпрокуратуре оценить исполнение природоохранного законодательства на Байкале
В поручениях президента, опубликованных на сайте Кремля, отмечается, что проверка будет касаться деятельности работников организаций и должностных лиц, исполнительных властей всей уровней, включая контрольно-надзорные органы.
Генпрокуратура, ФСБ и МВД должны проверить исполнение законодательства по охране Байкала, в том числе соответствующей федеральной целевой программы, рассчитанной до 2020 года.
Также оценка будет дана тому, как проводятся селезащитные и противопаводковые работы, как ведется реестр объектов, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, и ликвидация негативных экологических последствий.
Правоохранители также проверят организацию туристической деятельности на Байкальской природной территории.
Отдельным направлением проверки будет обращение с отходами ОАО "Байкальский бумажно-целлюлозный комбинат".
Кроме того, президент поручил правительству проверить выполнение Россией обязательств по охране Байкала как объекта ЮНЕСКО.
Также он распорядился повысить уровень руководства межведомственной комиссией по вопросам охраны Байкала до уровня вице-премьера.
Согласно перечню поручений на сайте Кремле правительство до 1 января 2020 года на одном из своих заседаний должно рассмотреть выполнение обязательств в сфере охраны Байкала как объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Также на заседании кабинета министров должна быть оценена деятельность межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал и рассмотрены меры по повышению ее эффективности.
Эти меры должны включать возможность определения председателем комиссии вице-премьера РФ.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket