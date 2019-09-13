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13.09.19 17:17

РФ и Чехия договорились о снятии ограничений на авиаперелеты - Минтранс

© РИА Новости. Нина Зотина
13 сентября. Interfx-Russia.ru - Авиационные власти РФ и Чехии в ходе консультаций по авиасообщению договорились о снятии ограничений на авиаперелеты между аэропортом "Жуковский" и Прагой, сообщил Минтранс РФ.

"Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова сообщила, что по итогам переговоров достигнута полная либерализация частотного регулирования между "Жуковским" и Прагой. Также закреплена договоренность по линии Прага - Сеул", - сказали в министерстве.

В начале июля российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Чехию, поскольку авиавласти этой страны аннулировали их разрешения на полеты. Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями предоставления транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для нацперевозчика Czech Airlines. Вскоре РФ и Чехия договорились о возобновлении рейсов и сохранении авиасообщение между странами в существующих объемах как минимум до конца лета. Также были назначены переговоры на уровне транспортных ведомств.

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