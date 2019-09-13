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13.09.19 17:57
Власти Самарской области в 2020 году проведут фестиваль японской культуры
"Мы хотим познакомить жителей Самарского региона с самым широким спектром культуры нашей страны", - сказал Тосио, слова которого приводит пресс-служба правительства Самарской области.
Отмечается, что предложение японской стороны было принято.
"Культурные связи способствуют формированию тесных человеческих отношений, а именно человеческие отношения являются залогом развития бизнеса, залогом доверия, которое, безусловно, существует между наши странами", - сказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, слова которого приведены в сообщении.
Планируется, что фестиваль пройдет уже в 2020 году.
Кудряшов также отметил, что в ноябре 2019 года делегация региона посетит Японию для переговоров об определении новых приоритетных направлений сотрудничества.
"На сегодняшний день у Самарской области нет побратима Японии, нет префектуры-партнера, хотя мы очень в этом заинтересованы. И в ноябре в ходе визита нашей делегации этот вопрос будет одним из основных. Экономические связи между Самарским регионом и Японией достаточно тесные, есть целый ряд японских компаний, которые работают на территории области. Три из них являются резидентами Особой экономической зоны. И мы очень рассчитываем на углубление экономических связей", - подчеркнул Кудряшов.
По словам главы самарского правительства, у самарских производителей есть товары, которые могут заинтересовать японских потребителей.
"Мы готовы предложить японским партнерам целый ряд направлений, в том числе продукцию химической и пищевой промышленности", - отметил Кудряшов.
По данным, приведенным в сообщении, за три последних года рост импортных и экспортных операций между Самарской областью и Японией составил почти 30%. В настоящее время торговый оборот между сторонами превышает 70 млн долларов США.
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