Не оценили идею: работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график
  
Успеть в срок: экологи просят ускорить выпуск оставшихся в "китовой тюрьме" белух
   
Не выделяйся: школьника из Красноярского края выгнали с занятий из-за модной прически
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
13.09.19 17:57

Власти Самарской области в 2020 году проведут фестиваль японской культуры

© РИА Новости. Владимир Вяткин
13 сентября. Interfax-Russia.ru - Заведующий информационным отделом посольства Японии в России Ямамото Тосио во время поездки в Самарскую область предложил местным властям провести в регионе масштабный фестиваль японской культуры, и его инициатива была поддержана.

"Мы хотим познакомить жителей Самарского региона с самым широким спектром культуры нашей страны", - сказал Тосио, слова которого приводит пресс-служба правительства Самарской области.

Отмечается, что предложение японской стороны было принято.

"Культурные связи способствуют формированию тесных человеческих отношений, а именно человеческие отношения являются залогом развития бизнеса, залогом доверия, которое, безусловно, существует между наши странами", - сказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, слова которого приведены в сообщении.

Планируется, что фестиваль пройдет уже в 2020 году.

Кудряшов также отметил, что в ноябре 2019 года делегация региона посетит Японию для переговоров об определении новых приоритетных направлений сотрудничества.

"На сегодняшний день у Самарской области нет побратима Японии, нет префектуры-партнера, хотя мы очень в этом заинтересованы. И в ноябре в ходе визита нашей делегации этот вопрос будет одним из основных. Экономические связи между Самарским регионом и Японией достаточно тесные, есть целый ряд японских компаний, которые работают на территории области. Три из них являются резидентами Особой экономической зоны. И мы очень рассчитываем на углубление экономических связей", - подчеркнул Кудряшов.

По словам главы самарского правительства, у самарских производителей есть товары, которые могут заинтересовать японских потребителей.

"Мы готовы предложить японским партнерам целый ряд направлений, в том числе продукцию химической и пищевой промышленности", - отметил Кудряшов.

По данным, приведенным в сообщении, за три последних года рост импортных и экспортных операций между Самарской областью и Японией составил почти 30%. В настоящее время торговый оборот между сторонами превышает 70 млн долларов США.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.09.19 17:12
Из Москвы уходит лето - Вильфанд
.
  13.09.19 12:03
47 станций метро построят в Москве за пять лет
.
  13.09.19 11:05
Ярославское направление железной дороги реконструируют до конца года
.
  13.09.19 09:00
В Москве на сутки перекроют участок Большой Дорогомиловской улицы
.
  12.09.19 13:58
Четверг стал самым теплым днем в Москве за 68 лет
.
  12.09.19 13:53
Уволить главу МГИК может только сам горизбирком
.
  12.09.19 12:16
Транспортные компании требуют от оппозиционеров Соболь и Албурова около 4 млн рублей компенсации
.
  12.09.19 12:13
ЦИК утвердил итоги довыборов в Госдуму
.
  12.09.19 11:32
Застройщик долгостроя "Борисоглебское" подтвердил сроки ввода шести корпусов
.
  11.09.19 16:56
Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Серебренникова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket