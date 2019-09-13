Власти Самарской области в 2020 году проведут фестиваль японской культуры

13.09.19 17:57

© РИА Новости. Владимир Вяткин

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Заведующий информационным отделом посольства Японии в России Ямамото Тосио во время поездки в Самарскую область предложил местным властям провести в регионе масштабный фестиваль японской культуры, и его инициатива была поддержана.

"Мы хотим познакомить жителей Самарского региона с самым широким спектром культуры нашей страны", - сказал Тосио, слова которого приводит пресс-служба правительства Самарской области.

Отмечается, что предложение японской стороны было принято.

"Культурные связи способствуют формированию тесных человеческих отношений, а именно человеческие отношения являются залогом развития бизнеса, залогом доверия, которое, безусловно, существует между наши странами", - сказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, слова которого приведены в сообщении.

Планируется, что фестиваль пройдет уже в 2020 году.

Кудряшов также отметил, что в ноябре 2019 года делегация региона посетит Японию для переговоров об определении новых приоритетных направлений сотрудничества.

"На сегодняшний день у Самарской области нет побратима Японии, нет префектуры-партнера, хотя мы очень в этом заинтересованы. И в ноябре в ходе визита нашей делегации этот вопрос будет одним из основных. Экономические связи между Самарским регионом и Японией достаточно тесные, есть целый ряд японских компаний, которые работают на территории области. Три из них являются резидентами Особой экономической зоны. И мы очень рассчитываем на углубление экономических связей", - подчеркнул Кудряшов.

По словам главы самарского правительства, у самарских производителей есть товары, которые могут заинтересовать японских потребителей.

"Мы готовы предложить японским партнерам целый ряд направлений, в том числе продукцию химической и пищевой промышленности", - отметил Кудряшов.

По данным, приведенным в сообщении, за три последних года рост импортных и экспортных операций между Самарской областью и Японией составил почти 30%. В настоящее время торговый оборот между сторонами превышает 70 млн долларов США.